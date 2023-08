Schira on Twitter: “Zielinski si avvicina all’Ah-Ahli. Contratto fino al 2026”

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale Twitter, Piotr Zielinski è sempre più vicino all’Ah-Ahli. La squadra saudita è fiduciosa di chiudere la trattativa.

Pronto un contratto fino al 2026, con un ingaggio da 15 mln di euro all’anno. Al Napoli, invece, offerti 25 mln.

Di seguito il tweet:

Piotr #Zielinski is getting closer to #AlAhli from #Napoli. Contract until 2026 (€15M/year). Al Ahli are confident to close… #transfers 🇸🇦 https://t.co/U9kM8EiYm1