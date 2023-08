Report allenamento, le ultime da Castel di Sangro su Osimhen e Anguissa

E’ il tredicesimo giorno di lavoro per il Napoli a Castel di Sangro, in provincia di L’Aquila. Gli azzurri si allenano al Patini in una seduta mattutina a porte aperte. Tantissimi i tifosi accorsi al Patini per vedere i propri beniamini. Sul sito ufficiale del Napoli è possibile leggere il report dell’allenamento di oggi, 9 agosto 2023. “La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata ad attivazione e possesso palla – si legge sul sito – Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto”. In campo oggi anche Victor Osimhen, che ha solo salutato i tifosi. Il Napoli spiega: “Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Osimhen”.