Koopmeiners in panchina per l’amichevole, indizio per il Napoli?

Oggi l’Atalanta scenderà in campo contro la Pergolettese per una delle ultime amichevoli prestagionali. La Dea manda in campo i suoi per prepararsi al meglio, prima del test contro la Juventus. Molti gli indisponibili per i nerazzurri, tra Soppy, Maehle e Palomino, ma tra i non convocati ce n’è uno che stuzzica i tifosi napoletani. Si tratta di Teun Koopmeiners, obiettivo dichiarato del Napoli, che non siederà nemmeno in panchina durante il match.

I supporters azzurri sperano in un indizio di mercato, che avvicinerebbe il centrocampista olandese al club partenopeo. Sfortunatamente per i tifosi del Napoli, si tratta soltanto di un semplice infortunio. Infatti, Koopmeiners ha rimediato una contusione. Nessun indizio di mercato per la trattativa tra lui e il club azzurro