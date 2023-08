Da Milano – Accordo Napoli-Veiga, cosa manca per chiudere

Come riporta Niccolò Schira, ci sono novità importanti per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli e Gabri Veiga. Secondo il giornalista, c’è finalmente l’accordo tra il club e il giocatore, mentre si lima la distanza tra il Napoli e il Celta Vigo. Infatti, sempre secondo Schira, il Napoli offrirà 36 milioni, bonus compresi, per il cartellino del giocatore. Il Celta chiede il pagamento dell’intera clausola, ma le parti sono più vicine che mai. Per risparmiare qualche milione, il Napoli potrebbe inserire nell’accordo una piccola percentuale di rivendita.

Il giornalista ha svelato anche le cifre con cui Veiga e Napoli si sono accordati. Si parla di un contratto fino al 2028 da 2,2 milioni a stagione. Manca poco all’acquisto dello spagnolo, che potrebbe sostituire Zielinski in caso di passaggio ufficiale in Arabia.