L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano sembra che l’ Al Hilal stia prendendo in considerazione l’acquisto di Osimhen, dopo che la strada per Kylian Mbappé si è interrotta. Il club saudita avrebbe aumentato ulteriormente l’offerta, proponendo un contratto di 40 milioni di euro all’anno per cinque stagioni al fine di portarlo a Riad con giocatori come Sergej Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly. Nonostante l’offerta considerevole, sembra che Osimhen non sia particolarmente influenzato dalla situazione. Viene descritto come l’uomo mascherato e il simbolo dello scudetto del Napoli, sottolineando la sua importanza e influenza all’interno della squadra.