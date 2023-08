L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione intricata di Alessandro Zanoli. Secondo il quotidiano la situazione del vice Di Lorenzo per il momento non ha ancora una conclusione. Rudi Garcia ha apprezzato molto Zanoli durante i ritiri, ma l’esterno vorrebbe giocare di più e vorrebbe una cessione in prestito. A tal proposito, il Genoa è particolarmente interessato. Se dovesse concretizzarsi la pista rossoblù per il giovane terzino, l’obiettivo principale resta Faraoni, per il quale c’è già un accordo di massima sia con l’ agente sia con il Verona.