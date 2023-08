L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sull’interesse del Napoli per Teun Koopmeiners. Secondo il quotidiano il Napoli sembra essere alla ricerca di un successore per Piotr Zielinski e sta considerando Koopmeiners dell’Atalanta come un possibile candidato. La dirigenza del Napoli, sta cercando di convincere il giocatore olandese ad unirsi al club, sfruttando la carta di giocare la Champions League. Koopmeiners è considerato un elemento chiave nel sistema di gioco di Gasperini, ma il Napoli sembra essere determinato a fare il possibile per portarlo alle falde del Vesuvio. Nonostante l’Atalanta consideri Koopmeiners attualmente incedibile, il desiderio del centrocampista olandese di giocare al Napoli potrebbe anche influenzare la trattativa.