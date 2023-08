L’edizione odierna di AS ha fatto il punto sul futuro del talento del Celta Vigo Gabri Veiga. Secondo il quotidiano iberico a giugno c’era un grande interesse da parte di diversi club europei nei confronti del calciatore del Celta Vigo. Inizialmente, club come il Paris Saint-Germain e il Manchester City sembravano essere interessati a lui. Successivamente, anche altri club della Premier League come il Tottenham, il Chelsea e l’Arsenal, sembravano aver manifestato interesse per il giocatore. Tuttavia, nel corso del tempo, tutti questi club si siano ritirati dalla corsa per acquisirlo. Nel frattempo, è emerso che il Napoli ha mostrato un forte interesse nei confronti del giocatore. Si dice che il Napoli abbia presentato una prima offerta di 30 milioni di euro per acquistarlo, ma questa offerta è stata respinta.