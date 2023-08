Gazzetta – Rinnovo Zielinski in stand by, il Napoli apre alla cessione

Sirene arabe per Piotr Zielinski. Il polacco era pronto al rinnovo con il Napoli, ma la società ha congelato la trattativa e aperto alla possibile cessione.

Il motivo? L’importante offerta ricevuta dall’Al-Ahli. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un affare da 20 milioni di euro, cifra alquanto allettante per le casse del club partenopeo. Al giocatore, invece, andrebbero 12 mln netti a stagione.

Permanenza in maglia azzurra, dunque, in bilico. Dopo esserci accordati per il prolungamento del contratto, il Napoli e Zielinski potrebbero separarsi prima del previsto.