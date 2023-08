CdS – Arrivo Natan, visite mediche lunghe quanto una maratona: il motivo

Sono durate ben cinque ore – dalle 9:00 alle 14:00 – le visite mediche di Natan Bernardo de Souza, neo acquisto del Napoli e sostituto di Kim Min-jae.

In precedenza, il difensore brasiliano ha avuto dei problemi cardiaci che lo hanno costretto a fermarsi per un pò e nell’ultimo periodo aveva rimediato un fastidio al ginocchio sinistro. Per queste ragioni, come spiegato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società partenopea ha preferito prolungare gli esami per accertarsi che tutto fosse rientrato al 100% prima di tesserare il giocatore.

E così è stato: il classe 2001 ha superato i controlli ed è oggi pronto a sfoggiare il suo talento indossando la maglia azzurra.