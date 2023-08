Kvara si racconta alla Gazzetta: “Anno incredibile per tutti, dopo la vittoria con la Juve sapevamo di poter vincere il tricolore”

Kvara si è raccontato alla Gazzetta dello Sport in una lunga intervista dal ritiro di Castel di Sangro.

L’attaccante azzurro ha parlato dell’anno dello scudetto, di ciò che ha vissuto e delle sensazioni di poter vincere il tricolore arrivate già nella strabiliante vittoria contro la Juventus arrivata a Torino nel finale con rete di Raspadori. Ecco le sue parole sulla vittoria finale: “Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, ma la nostra preparazione e la volontà di dare il massimo sempre hanno fatto la differenza. Quindi non esistono meriti personali di fronte a un risultato così straordinario”.

Poi, le emozioni dopo la vittoria allo Stadium e un ringraziamento speciale a mister Spalletti: “Dopo la partita con la Juve era chiaro a tutti che eravamo vicinissimi e da lì ogni partita era una festa, in attesa dell’aritmetica certezza. Sono stati giorni incredibili, abbiamo vissuto emozioni infinite. Spalletti è stato una svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui era sempre lì a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo”.