Garcia fa il punto sugli infortunati: “Queste le condizioni di Mario Rui e Anguissa”

L’allenatore francese, ai microfoni di Sky Sport, ha speso due parole in merito agli infortunati in casa Napoli.

Ecco le sue parole :“La preparazione di quest’anno è diversa, si deve lavorare più forte per tutta la stagione. Abbiamo due infortunati, Mario Rui e Anguissa; Mario martedì forse sarà in gruppo, Zambo ci sarà anche prima della sfida di campionato. Sono contento, le cose vanno avanti, spero che per l’ultima amichevole ci sarà una squadra che somigli a quella che comincerà il campionato“.