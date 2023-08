Garcia su Osimhen: “Arabia? Difficile rifiutare, ma vi dico come la penso”.

Al termine dell’amichevole contro l’Augsburg, Rudi Garcia si è concesso ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore francese è stato stuzzicato su varie tematiche, a partire da quella più calda su Osimhen. Ecco le sue parole:” Si può capire che giocatori a fine carriera vadano a giocare in Arabia. Arrivano offerte indecenti, nessuno le rifiuterebbe. Se sei un giocatore in piena maturità, non le guardi nemmeno. Ma io non sono Victor, chiedete a lui.”

Su Nathan: ” Sappiamo come sono le squadre della RedBull, conosciamo il Lipsia e il Salisburgo. Si tratta di un calcio fatto di giovani che corrono tanto e fanno pressing. Questo è quello che cerchiamo, lui non ha paura di giocare alto. Lasciamogli tempo di imparare la lingua e di conoscere i compagni.”