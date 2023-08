Natan De Souza è arrivato da poco a Roma per le visite mediche con il Napoli.

Come riportato infatti dal sito di Gianluca Di Marzio, il difensore brasiliano sta svolgendo attualmente la procedura di rito per diventare ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. Una volta terminati i test, potrà firmare il contratto di cinque anni che lo terrà sotto il Vesuvio. Un acquisto importante per gli azzurri, arrivato all’improvviso, dopo un casting di difensori che è durato circa due mesi.