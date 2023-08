CorrSport – Operazione Natan da 10 milioni di euro: il brasiliano arriverà oggi in Abbruzzo

L’operazione di mercato che porterà Natan al Napoli costerà circa 10 milioni di euro agli azzurri.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ormai ex difensore del Bragantino raggiungerà già i compagni in Abbruzzo dopo le visite mediche. Una nuova sfida per il difensore, che cambierà totalmente campionato e dovrà adattarsi ad un nuovo tipo di calcio: “Al Red Bull Bragantino andranno dieci milioni di euro – uno spetta al Flamengo, il suo ex club – per un ragazzo che ha messo assieme già un bel po’ di partite (121), che ha dovuto imparare in fretta a lottare (qualche problema fi sico), che ha una missione, essere al fianco della sua famiglia, soprattutto di suo fratello, che sta su una sedia a rotelle dopo una maledetta caduta. Ma Natan sa cosa l’aspetta – la Serie A, la Champions League, uno scudetto da difendere – e non vede l’ora di cominciare: dai Parioli, dove andrà a sostenere le visite mediche, lo accompagneranno poi direttamente a Castel di Sangro, probabilmente in tempo per vedere Napoli Augsburg per intero o a metà”.