Schira: “Domani Natan raggiungerà l’Italia per sostenere le visite mediche a Villa Stuart”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter ha parlato dell’arrivo di Natan in Italia per le visite mediche di rito col Napoli. Il calciatore brasiliano sarà domani in Italia, dove raggiungerà Villa Stuart a Roma per sostenere i test fisici con la squadra azzurra. Successivamente alle visite il calciatore metterà la firma sul contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028, per poi raggiungere Castel di Sangro dove svolgerà gli ultimi giorni di preparazione.