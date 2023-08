Olivera: “Dobbiamo continuare a lavorare come lo scorso anno, il nostro obiettivo è difendere il titolo”

Il terzino del Napoli Mathìas Olivera ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’amichevole di domani sera contro l’Augsburg. Al difensore ex Getafe sono state fatte domande su Napoli e sul come si sta lavorando per prepararsi a difendere il titolo della passata stagione. Queste le sue parole: “Sì, abbiamo già iniziato il ritiro, sarà importante fare una buona partita e continuare a lavorare al meglio per l’inizio della stagione. Napoli è tutta bellissima, dalla squadra alla città. Sono importantissimi per noi anche i tifosi che ci seguono in allenamento e che domani saranno allo stadio contro l’Augsburg, saranno fondamentali nel corso dell’anno. Dobbiamo continuare a lavorare come nella passata stagione, partita dopo partita e sempre tutti insieme, questa è la cosa più importante. Abbiamo tutti fame di vincere e credo che questo per una squadra sia fondamentale. Non sarà semplice ma lo faremo tutti insieme. Il mister ci chiede sempre di lavorare e di migliorare, è sia la sua idea che quella del suo staff tecnico che è formato da professionisti preparati. Sicuramente il nostro obiettivo è fare bene, sarà difficile vincere di nuovo lo Scudetto ma il nostro obiettivo principale rimane quello di difendere il titolo, lavorando come facciamo tutti i giorni”.