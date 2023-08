L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa ormai definita per Natan de Souza. Secondo il quotidiano Natan de Souza, 22 anni, centrale mancino del Bragantino di 188 centimetri ha suscitato l’attenzione dei top club. Dovrebbe essere un’intuizione dello scouting, come sempre sorvegliante in ogni dove. Un profilo che potrà essere una sorpresa per i tifosi del Napoli, proprio come con Kim e Kvaratskhelia. La trattativa va avanti in gran segreto da giorni, e potrebbe essere in Italia, già nelle prossime ore. ADL vorrebbe poterlo avere già in ritiro domani, prima della partita contro l’Augsburg. Magari per una passerella e per i primi abbracci napoletani. Il copione potrebbe essere questo, ma poi bisognerà capire se ci saranno i tempi tecnici. In pratica Natan dovrebbe sbarcare oggi a Roma, e sostenere una parte di visite mediche e poi mettersi in macchina per raggiungere Castel di Sangro dove firmerà il suo nuovo contratto, come fece Kim un anno fa.