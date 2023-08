Di Marzio – Arriva lo scambio di documenti tra Napoli e Bragatino, in serata Natan dovrebbe essere in Italia

Il momento è arrivato, il Napoli ha trovato l’erede di Kim Min Jae, chiudendo la trattativa con il Red Bull Bragatino per Natan. Negli ultimi minuti sono stati raggiunti gli ultimi accordi per far partire il difensore verdeoro, con le firme sui documenti tra i due club. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky n serata il difensore ex Flamengo è atteso in Italia, e domani il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche per poi legarsi agli azzurri. Il club di De Laurentiis per acquistarlo ha smesso 10 milioni di euro bonus inclusi, mentre il calciatore percepirà uno stipendio di 1,1 milioni di euro per 5 stagioni. Il difensore inoltre non è stato convocato per la sfida del Bragatino questa sera contro il Coritiba.