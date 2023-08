L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione rinnovo di Osimhen. Secondo il quotidiano questo confronto tra Napoli e l’agente di Osimhen sembra essere intenso e continuo. La preoccupazione di De Laurentiis riguarda la possibilità che Osimhen potrebbe decidere di non rinnovare il contratto e quindi andarsene a parametro zero dopo un anno. Il processo di rinnovo del contratto sembra essere complicato e richiede tempo. Ciò potrebbe essere dovuto a vari fattori, tra cui le richieste economiche di Osimhen e le dinamiche contrattuali complesse. De Laurentiis sembra essere concentrato sulla sicurezza finanziaria e sull’ottenere un accordo economico vantaggioso per il Napoli. Osimhen sembra desiderare un salario che sia in linea con l’eventuale cifra della clausola di rescissione nel suo contratto. De Laurentiis e Calenda sono stati coinvolti in almeno sei incontri per cercare di risolvere la situazione. Gli interessi delle parti potrebbero essere difficili da armonizzare. A partire da oggi si inizierà a riflettere nuovamente su Osimhen e sul desiderio di De Laurentiis di concludere rapidamente la trattativa, probabilmente in previsione dell’avvicinarsi dell’inizio del campionato.