L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su qualche novità riguardante Natan de Souza. Secondo il quotidiano è un giovane calciatore brasiliano di tanta fisicità e buona tecnica e capacità di coprire a campo aperto che ha giocato per il Flamengo e che è stato oggetto di interesse da parte della Roma. Natan è stato originariamente utilizzato come terzino sinistro, e poi successivamente al centro della difesa. Nonostante la giovane età di 22 anni, ha già vissuto diverse esperienze significative nella sua carriera calcistica. Tra queste esperienze, ci sono stati momenti difficili come la non conferma nel Ponte Preta o i come i due mesi di stop per alterazioni cardiologiche. Inoltre, ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro il 13 aprile di un anno fa, ma è riuscito a recuperare. La Roma aveva mostrato interesse per Natan un anno fa, ma la trattativa non andò a buon fine. La proposta della Roma sembra fosse di 7,5 milioni di euro più una percentuale del 20% sulla rivendita.