Murillo: “Sorpreso il mio nome sia arrivato fino in Italia, mia madre mi ha mandato foto dei giornali italiani”

Il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore che possa sostituire Kim Min Jae per completare il pacchetto difensivo della squadra. Dal Brasile il nome che danno più vicino agli azzurri è quello di Murillo, difensore del Corinthians che ha parlato ai microfoni di Globo Esporte. Queste le sue parole sull’interessamento del Napoli: “Sì, ho visto delle voce che parlano dell’interessamento del Napoli. Mia madre ieri mi ha mandato la foto dei giornali italiani, l’ho guardata e ho pensato: “Sono arrivato così lontano? Il mio nome sta arrivato così lontano?”. Ma sono un ragazzo molto tranquillo, resto concentrato sul Corinthians, visto che ci sono ancora partite di campionato da giocare e che possiamo andare in finale di Copa do Brasil e ai quarti nella Copa Sudamericana. Sul mercato ci sono i miei agenti ad aggiornarmi riguardo le novità”.