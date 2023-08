Il Napoli è ancora alla ricerca del difensore centrale che possa far coppia con Amir Rrahmani per rimpiazzare Kim Min Jae. I nomi sono tanti, ma come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport ci sono stati dei contatti nelle ultime ore per Natan del Red Bull Bragantino. Il difensore classe 2001 sembra al momento il maggior indiziato per sostituire il difensore coreano, e tra i due club ci sono stati già i primi contatti per portare il nazionale verdeoro in terra campana.