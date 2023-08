Il Napoli sembra aver accelerato per portarsi a casa il sostituto di Kim Min Jae, individuando in Natan del Bragantino il nome giusto. Secondo quanto riporta Calciomercato.it chi si sta occupando della trattativa in Brasile parlano di una trattativa esistente e anche molto avanzata. Per cedere il centrale 22enne ex Flamengo il club brasiliano chiede una cifra di 10 milioni euro più bonus, e le negoziazioni sono ben avviate.