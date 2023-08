Prima pagina – Il Roma: “Il Napoli vince solo ai rigori”

C’è il Napoli in prima pagina su Il Roma. Il quotidiano napoletano approfondisce lo sport titolando: “Il Napoli vince solo ai rigori”. Assente Osimhen con il Girona finisce 1-1 poi il successo arriva dagli 11 metri. Nella seconda amichevole di Castel di Sangro il Napoli deve fare a meno del suo bomber per un affaticamento muscolare. Gli azzurri passano prima in svantaggio a causa di un retropassaggio di Ostigard, poi Simeone pareggia. Ai rigori finisce 4-2 per il Napoli grazie alle parate di Meret.