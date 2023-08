L’edizione odierna de Il Mattino mette in prima pagina l’amichevole degli azzurri a Castel di Sangro contro il Girona. “Napoli, senza Osi garanzia Cholito” è il titolo dell’approfondimento di Pino Taormina. Nell’occhiello si legge: “Vittoria ai rigori con il Girona. Centrale, sprint per Kilman”. La priorità per gli azzurri è quella di comprare un difensore centrale dopo la perdita di Kim.