Mattino – Caso Lozano: c’è il rischio che rimanga fuori rosa. La situazione

Sempre più complessa la posizione di Hirving Lozano nel Napoli. La società spera di poter chiudere in giornata la trattativa con il Los Angeles, visto che il mercato dell’MLS terminerà oggi.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nel caso in cui il messicano dovesse rimanere in maglia azzurra, le alternative saranno due: dimezzargli l’ingaggio – cosa di cui, al momento, il giocatore non ne vuole sapere – o essere messo fuori rosa.

E mentre negli ultimi giorni si parla di Johan Bakayoko come possibile sostituto dell’attuale numero 11, Federico Bernardeschi continua a proporsi.