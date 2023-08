CdS – Mercato Napoli: forte interesse per un difensore del Corinthians

Continua la ricerca dell’erede di Kim Min-jae. Nelle ultime ore, pare che il Napoli abbia mostrato interesse per un difensore del Corinthians.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di Murillo Santiago Costa dos Santos. Il classe 2002, mancino e talento emergente del campionato Brasileiro, è il profilo alternativo nel caso in cui non dovesse arrivare in maglia azzurra uno tra Kilman, Le Normand e Mavropanos.

Da non escludere, dunque, l’inizio di una trattativa.