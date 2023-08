CdS – Tanta concorrenza per Sutalo. Club di Serie A e Premier sul croato, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting difensore del Napoli. Secondo il quotidiano oltre al Napoli e alla Fiorentina, c’è una squadra di Premier League sulle tracce di Josip Sutalo, difensore centrale della Dinamo Zagabria. Si deve fare uno sforzo economico importante per convincere la Dinamo Zagabria e battere la concorrenza dell’Arsenal. La Fiorentina ha offerto quindici milioni, ma è una cifra che ancora non basta a soddisfare il club croato, e l’inserimento dei Gunners non agevola il compito