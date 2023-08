L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo difensore del Napoli. Secondo il quotidiano è interessante notare che il Napoli sta prendendo in considerazione il difensore Max Kilman, 26 anni, del Wolverhampton, come potenziale obiettivo per rafforzare la difesa. Tuttavia, sembra che il prezzo richiesto dal Wolverhampton sia piuttosto alto, con una valutazione di 40 milioni di sterline. Questo potrebbe essere un ostacolo significativo per il Napoli. Dal momento che il prezzo di Kilman potrebbe rivelarsi proibitivo, il Napoli ha anche riconsiderato Jakub Kiwior, 23 anni, centrale difensivo polacco. Kiwior aveva già attirato l’interesse del club prima della Coppa del Mondo, ed ha trovato poco spazio all’Arsenal. Tuttavia, sembra che il Napoli sia ancora interessato a lui come opzione per rinforzare la difesa.