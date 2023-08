CdS – Ieri incontro ADL – agente di Lozano. Si potrebbe decidere il futuro del messicano, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano sembra che De Laurentiis, sia chiuso in un hotel insieme a Barry Whelan, l’agente di Lozano. Whelan è arrivato nell’Abruzzo, per discutere della situazione del Chucky riguardo a una possibile offerta proveniente dai Los Angeles FC. Il contratto di Lozano con il Napoli scadrà nell’estate successiva, e c’è preoccupazione che il calciatore possa lasciare il club a parametro zero. Per completare l’affare, è necessario accelerare il processo di negoziazione. In questo modo, si cercherà di evitare che Lozano si congedi dal Napoli a parametro zero e si trasferisca ai Los Angeles FC.