L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha rifiutato una proposta di 140 milioni dell’ Al Hilal e anche Osimhen non sembra convinto dell’offerta. Non ha ancora venticinque anni e vuole ancora dimostrare nel calcio che conta. Osimhen così resisterebbe ad una proposta di 60 milioni a stagione. Ma nonostante le difficoltà sembra che la direzione sia quella del rinnovo. Nei prossimi giorni Calenda potrebbe tornare in ritiro. L’obiettivo è sistemare diritti d’immagine, ingaggio che dovrebbe oscillare tra i 7 e gli 8 milioni a stagione e la clausola rescissoria. De Laurentiis l’ha individuata 160 milioni di euro come prezzo ideale per mentre l’entourage di Osimhen vorrebbe portarla intorno ai 110 milioni di euro al massimo.