L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano per l’attaccante messicano del Napoli la cessione sembra diventare sempre più probabile. Il summit avvenuto ieri tra l’agente del giocatore e il presidente del Napoli, De Laurentiis, suggerisce che la situazione sta evolvendo. Il giocatore dovrebbe avere la possibilità di giocare i primi minuti stagionali in un’amichevole contro il Girona domani. Tuttavia sembra che la permanenza di Lozano nel Napoli rimanga complicata. Il club sta già considerando possibili sostituti in caso di cessione dell’attaccante messicano. Tra i nomi menzionati come potenziali candidati per rimpiazzare Lozano ci sono Zhegrova del Lille, Tete dello Shakhtar Donetsk e Orsolini del Bologna.