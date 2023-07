Repubblica – ADL rivede gli obiettivi: per la Champions è troppo presto

“Dopo i clamori dell’entusiasmo post-Scudetto, ADL rimodula gli obiettivi del Napoli!”, ne parla l’edizione odierna de La Repubblica, che racconta del ‘cambio di orizzonte’ per il patron degli azzurri. Il quotidiano riporta le parole di De Laurentiis, che spiega che la Champions League non diventerà un’ossessione per Osimhen e compagni, in quanto “E’ tutta questione di fortuna!”.

Il presidente partenopeo invita tutti alla calma, con l’obiettivo di smorzare la tensione e non dare responsabilità eccessive ai suoi ragazzi a due settimane dall’inizio ufficiale della stagione: “Si va avanti tutti insieme. E con fiducia. Senza aggiungere, però, pressioni eccessive relative alla Champions”.