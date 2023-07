Gazzetta – Osimhen professionista esemplare: mai dubbi o incertezze nel corso delle trattative per il rinnovo

I matrimoni si fanno in due e si può dire che Victor Osimhen non abbia mai nascosto o mascherato la sua fedeltà al Napoli, dimostrando professionalità e dedizione verso al causa partenopea. Ad elogiare il suo comportamento nella trattativa per il rinnovo ci pensa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Mai un mal di pancia o un gesto polemico che potesse aprire al desiderio di cambiare aria. Psg e Manchester United hanno lanciato più volte segnali, pronte a riempirlo di soldi. Il bomber nigeriano ha passato la palla al Napoli, che ovviamente ha deciso di continuare a puntare sul capocannoniere della scorsa stagione, primo protagonista dello Scudetto azzurro”.