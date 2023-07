Simeone: “Daremo tutto per difendere lo Scudetto, volevo Napoli fin dal primo giorno! Su Garcia…”

Giovanni Simeone, dopo la splendida doppietta contro l’Hatayspor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Garcia ci ha detto che non si gioca solo in 11, ha fatto i complimenti a tutta la squadra. Ci ha chiesto di continuare così anche durante la stagione, anche chi è entrato 30 minuti ha fatto bene. In queste amichevoli voglio dimostrare di poter essere all’altezza di questa squadra. Solo in questo modo posso farmi trovare pronto e farmi vedere dal mister. La squadra è fortissima, ma la stagione è nuova. Dobbiamo dimostrare di essere forti anche nella prossima”.

Sul riscatto: “E’ quello che ho sempre voluto dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Volevo dimostrare che ci sono, volevo continuare a far parte di questa squadra e di questa famiglia. Sono stato felicissimo quando il Presidente mi ha mandato il messaggio. Voglio ringraziare tutti in campo”.

Sullo Scudetto: “Vogliamo difendere un’identità, una squadra, una maglia. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile e sicuramente ci aiuta ad avere fiducia, ma adesso inizia una stagione nuova con un nuovo allenatore. Vogliamo confermarci e difendere la maglia dando tutto”.

Su Garcia: “Ha belle idee, vuole che siamo sempre aggressivi. Per ora stiamo provando il 4-3-3, ma potrebbe anche cambiare vedendo tutti i giocatori. Noi dobbiamo adattarci e capire cosa vuole in campo”.