L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul casting difensore per il Napoli. Secondo il quotidiano attualmente, il Napoli ha Kevin Danso come prima scelta, ma sembra che il prezzo richiesto dal Lens sia ancora troppo alto. Danso è felice di unirsi al Napoli, ma non vuole essere coinvolto in una situazione di braccio di ferro tra i club e preferisce lasciare che siano loro a trovare un accordo. Nonostante Danso sia ancora il favorito, nelle ultime ore è emersa la candidatura di Konstantinos Mavropanos. Il Napoli ha effettuato dei sondaggi con lo Stoccarda, come alternativa nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo per Danso. Al momento, il prezzo richiesto dal Lens per Danso è di 30 milioni di euro, ed il Napoli non sia ancora disposto a pagare questa cifra. La trattativa continua, e il Napoli sta cercando di spuntare un prezzo migliore per il giocatore che ritengono adatto al loro progetto con l’allenatore Garcia.