Napoli-Hatayspor 4-0, il commento del Napoli: “Super Osi, due reti fameliche!”

Il Napoli vince 4-0 contro l’Hatayspor, questo il commento della società azzurra sul proprio portale:

“Il Napoli apre con una doppia coppia vincente il tavolo di Castel di Sangro. Prima doppietta stagionale di Osimhen nel primo tempo e prima doppietta stagionale per Simeone nella ripresa. E’ serata di battesimo multiplo per gli azzurri nel debutto in Abruzzo. Il Napoli batte l’Hatayspor per 4-0 nell’amichevole internazionale di esordio allo Stadio Patini. Super Osi si presenta così come aveva salutato nell’anno trionfale tricolore da capocannoniere. Due reti fameliche e rapaci favorite dagli assist preziosi di Politano e Kvara.

Dopo l’ora di gioco Garcia cambia tutti e mette dentro tutti gli uomini della rosa. La risposta è efficace e positiva. Simeone prima segna di prepotenza poi si mette in proprio, salta la difesa turca chiudendo con un colpo sotto raffinato. Finisce 4-0 e c’è anche soddisfazione per palati fini ed esigenti. Adesso appuntamento a mercoledì con la prima uscita di agosto nella seconda amichevole internazionale al Patini contro il Girona”.