L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è così vicino a rinnovare il suo contratto con il Napoli. Con un accordo fino al 2027 e un ingaggio da top player, si dimostra quanto il club sia intenzionato a mantenere il talentuoso attaccante azzurro a lungo termine. La clausola rescissoria di 140-160 milioni di euro è un’aggiunta significativa che offre protezione sia per il giocatore che per il club. Sia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, stiano lavorando alla definizione degli ultimi dettagli del contratto. Dopo l’incontro tra le parti e le firme sul nuovo accordo, finalmente i tifosi potranno ricevere la notizia che hanno atteso con impazienza per diversi mesi.