L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su una novità riguardante Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano l’idea di Garcia sembra essere quella di spostare Kvara nella posizione della trequarti del campo per avvicinarlo alla porta avversaria e incoraggiarlo a calciare più spesso verso la porta. Questo tentativo mira anche a posizionare Kvara più vicino a Osimhen, un altro giocatore, allo scopo di togliere punti di riferimento alle difese avversarie. In questo modo, trovando Osimhen rapidamente dalla posizione della trequarti del campo, si spera di superare la resistenza degli avversari e aprire nuove opportunità di divertimento per il Napoli ei suoi tifosi.