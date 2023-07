A Sky Sport è intervenuto il centrocampista del Napoli Eljif Elmas che ha detto la sua sulla stagione che sta per iniziare e su Rudi Garcia. Ecco quanto detto:

” Kim ha lasciato , mentre gli altri sono rimasti, ora che la squadra è campione d’Italia. Garcia sembra essere molto stimato, poiché ha dimostrato le sue abilità vincenti alla Roma e in Francia, vincendo scudetti e raggiungendo una semifinale con il Lione. Garcia è un bravo allenatore e un esempio per tutti noi , e sembra essere contento di lavorare con lui per migliorare le sue abilità. Non ho ancora discusso con Garcia del mio ruolo, ma mi affiderò alla sua decisione, poiché tutti i mister che ho avuto in passato lo hanno schierato ovunque”.