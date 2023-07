L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul difensore che dovrà sostituire Kim. Secondo il quotidiano Kostantinos Mavropanos è l’obiettivo principale per il momento, poi il mercato con le sue variabili e le sue insidie è sempre in divenire. In cima alla lista anche se difficile al momento, c’è sempre Max Kilman, che il Wolverhampton valuta 40 milioni di euro, rendendo difficilissima la trattativa inavvicinabile.