L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle trattative del Napoli in questo momento. Secondo il quotidiano Diego Demme, dovrebbe essere ancora il vice Lobotka, per questa stagione. Vuole trovare spazio altrove e la Fiorentina è un’opzione, che comporterebbe però uno scambio con Gaetano Castrovilli, centrocampista da sempre pallino di De Laurentiis. Ma la partenza di Demme non può essere compensata dall’arrivo di Castrovilli, che gioca in altra porzione di campo e dunque obbligherebbe a cercare un nuovo regista. Mentre il Napoli vuole essere il più possibile simile a quello che ha dominato lo scorso campionato.