L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Giovanni Lo Celso ha tutto il necessario per completare il centrocampo del Napoli, dal quale è appena uscito Tanguy Ndombele. Lo Celso è mediano, mezzala, individuato dal club azzurro per potenziarsi ancor di più. E’ l’uomo giusto per affiancare Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, ha un’eleganza rassicurante, una versatilità che appaga, ma costi alti. Lo Celso però piace anche ad altri club come il Betis di Siviglia, l’Aston Villa e il Barcellona. Il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre il Tottenham vuole il prestito con obbligo o cessione definitiva.