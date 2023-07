L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano sono necessari almeno 22 milioni per trattare con lo Stoccarda per Kostantinos Mavropanos. Il Napoli ha cominciato ufficialmente a trattare, la distanza non è tanta con tutti gli agenti parte dell’operazione. Ha già preso il gradimento del calciatore, ora serve quello con il club tedesco. Poi ci vuole il tempo, perché non è nello stile di De Laurentiis sperperare in malo modo i soldi.