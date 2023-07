L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano Tetè dello Shakhtar Donetsk è una pista molto concreta nel caso in cui andasse via Lozano. Il Napoli per il talento classe 2000 che si svincolerebbe dal club ucraino. Il Napoli al momento è in vantaggio su Fiorentina e Lazio, specie se dovesse sbloccarsi la cessione del messicano.