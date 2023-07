Il Corriere del Mezzogiorno dedica un piccolo spazio in prima pagina per il Napoli. La questione Osimhen tiene banco nell’approfondimento di Ciro Troise che titola “Osimhen vola a Parigi soltanto per vacanza”, mettendo fra virgolette le ultime tre parole. Secondo il giornalista, non ci sarebbe comunque nessun incontro col Psg, il bomber partenopeo è in vacanza grazie ai due giorni concessi da Garcia prima del ritiro a Castel di Sangro. Calenda continua a trattare col Napoli per il rinnovo.