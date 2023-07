L’Équipe – Sirene arabe per Osimhen!

Clamoroso ciò che scrive oggi nella sua edizione online L’Équipe. Pare, infatti, che l’Al-Hilal abbia rinunciato all’acquisto di Mbappé. Così, gli emissari del club saudita avrebbero deciso di puntare su Victor Osimhen. Il talento francese ha rifiutato l’Al-Hilal e attualmente sembrerebbe un promesso sposo del Real Madrid.

I colleghi francesi affermano, dunque, che il nuovo obiettivo è il 24enne del Napoli. Lo conferma anche Loic Tanzi, il giornalista de L’Équipe che in un tweet conferma: “Dopo il fallimento del loro tentativo su Mbappé, Al-Hilal si lancerà molto rapidamente su Victor Osimhen (Napoli)”. Intanto, dopo il ritiro in Val di Sole, Rudi Garcia ha concesso due giorni di riposo agli azzurri. Osimhen è partito in vacanza per Parigi e il discorso rinnovo col Napoli verrà ripreso a Dimaro. Stando ai media italiani, la fumata bianca è sempre più vicina.