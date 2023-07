Il Roma – Altro che addio Osimhen: l’indizio che fa pensare al suo rinnovo

La trattativa per il contratto di Victor Osimhen è stata definita la più complicata della storia del Napoli. Mentre si attendono gli sviluppi tra il Paris Saint-Germain e Mbappé e l’Al Hilal che pensa al nigeriano, c’è stato un gesto che fa pensare che il rinnovo è sempre più vicino.

Secondo quanto riportato da Il Roma, Osimhen ha opzionato la casa di Ciro Ferrara. Il quotidiano afferma che si tratta di una locazione molto ambita dai calciatori, forse grazie alla sua veduta sul golfo: è stata la casa di Koulibaly e di Kim Min-Jae. Adesso, è libera da giugno. Non si è mosso ancora nulla però, perché il nigeriano sta aspettando che il rinnovo diventi concreto. Il trasloco avverrebbe, ovviamente, a giochi fatti. Se, invece, dovesse accordarsi col Psg salterà tutto. Il Roma sottolinea che questo è un gesto d’amore per Napoli. Osimhen ama la città e se non fosse così non avrebbe mai opzionato quella casa.

Roberto Calenda, l’agente, è stato a Dimaro per trovare l’accordo con De Laurentiis, il discorso sarà ripreso a Castel di Sangro. In attesa di ulteriori sviluppi, Osimhen ha approfittato dei giorni di riposo concessi da Rudi Garcia per poter andare a Parigi. Niente panico: si tratta solo di una vacanza, sottolinea il quotidiano, il bomber tornerà e si metterà subito a lavoro in Abruzzo.