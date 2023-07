Dalla Francia – Accordo raggiunto per Danso! I dettagli

In Francia non hanno dubbi: il Napoli ha chiuso per Kevin Danso. Secondo i colleghi di Footmercato, De Laurentiis avrebbe proposto all’austriaco un contratto di 3 milioni a stagione fino al 2027. C’è il sì del giocatore.

Adesso, bisogna convincere il Lens. Il club di Ligue 1 vuole 30 milioni, De Laurentiis ne ha offerti 22. Si continua a trattare. Danso ha 24 anni ed titolare inamovibile nella sua squadra con le sue 37 presenze su 38 nell’ultima stagione in massima serie francese. L’alternativa può essere Kilman (leggi qui).